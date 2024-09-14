منصة مراهنة جديدة للأسواق العربية

أطلقت منصة 1xBet موقعها الإلكتروني المخصص للشرق الأوسط والوطن العربي حتى يتيح للاعبين الرهان على الألعاب الرياضية المختلفة وألعاب الكازينو كذلك.

تُعد المنصة إضافة جديدة للأسواق العربية خاصة في ظل الانتعاش التي تشهده تلك الأسواق حالياً خاصة في فئة المراهنات الرياضية على البطولات الرياضية العالمية.

موقع 1xBet هو موقع أسس عام 2007، والموقع يقع مقره الرئيسي في ليماسول قبرص ويقدم خدماته لبعض البلدان الأوربية والأمريكية الجنوبية، بالإضافة للشرق الأوسط.

يتيح الموقع للاعبيه الإيداع بمجموعة كبيرة من وسائل الإيداع الشهيرة مثل بطاقات الائتمان والمحافظ الرقمية بالإضافة إلى مجموعة من العملات الرقمية كذلك.

وفيما يلي، نقدّم لكم كل ما تحتاجون لمعرفته عن انشاء حساب 1xBet وكيف يمكنكم وضع رهاناتكم على مباريات كرة القدم في البطولات العالمية المميزة والمزيد.

إنشاء حساب 1xBet للاعبين العرب

يمكن للاعبين الرهان مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لشركة 1xBet حيث تتوافر عنه كافة المعلومات عبر وان-اكسبت.com.

كما يمكن للاعبين تنزيل تطبيق 1xBet المتاح لهواتف الاندرويد والايفون – إذا لم يكن محجوباً لأي أسباب تشريعية أو قانونية في بلدانهم – عبر المتاجر الرسمية.

وحل أخير للراغبين في تجربة الرهانات الرياضية سيكون عبر تنزيل التطبيق بصيغة .apk وتثبيته بشكل يدوي عبر أجهزتهم.

يتيح موقع 1xBet للاعبين العرب عدة طرق يمكنهم من خلالها إنشاء حساب للبدء في المراهنة واللعب أبرزها:

التسجيل بنقرة واحدة، أسهل طرق التسجيل، حيث يمكن للاعب اختيار عملة الحساب المراد استخدامها وتحديد محل إقامته، وبعدها يتم إنشاء كلمة مرور واسم مستخدم بشكل تلقائي للاعب. التسجيل باستخدام رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني: يمكن للاعب أيضاً إتمام عملية التسجيل باستخدام رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني. بالطبع التسجيل في هذه الحالة يتطلب إدخال اللاعب لكود التحقق الذي سيتم إرساله عبر رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني. التسجيل بحسابات مواقع التواصل الاجتماعي: وسيلة أخرى للتسجيل يتيحها موقع 1xBet للاعبين وهي التسجيل باستخدام حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل X – تويتر سابقاً – وتويتش وLine وGmail وغيرها من المواقع كذلك.

بعد إتمام عملية التسجيل، يتم إحالة اللاعب لصفحة الإيداع حيث يمكن للاعب اختيار وسيلة الإيداع الملائمة وفقاً للوسائل المتاحة في بلده.

مكافآت الإيداع والتسجيل عبر 1xBet

يقدّم موقع 1xBet للاعبيه – شأنه شأن مواقع المراهنات الرياضية الأخرى – مجموعة كبيرة من الباقات الترحيبية المميزة التي يمكن للاعبين الحصول عليها عند التسجيل أبرزها:

مكافأة إيداع القسم الرياضي

يحصل اللاعبون في القسم الرياضي على مكافأة إيداع يمكن أن تصل إلى 100% من قيمة إيداعهم الأول، و100% على إيداعهم الثاني كذلك.

الحد الأقصى الذي يمكن للاعبين الحصول عليه من خلال هذه المكافأة هو 140 دولار أمريكي أو ما يوازيها بعملة اللاعب الوطنية.

بالطبع تأتي هذه المكافأة مع مجموعة من الشروط والأحكام أبرزها الرهان بقيمة المكافأة 5 مرات على رهانات تُعرف باسم الرهانات التراكمية ويجب ألا يقل احتمال كل رهان من هذه الرهانات عن 1.4 بالصيغة العشرية. كما يجب للاعب وضع هذه الرهانات خلال 30 يوم من تاريخ حصوله على المكافأة على أي حدث رياضي في الدوريات العالمية المختلفة مثل الإنجليزي الممتاز أو كأس العالم للأندية أو غيرهم وألا تُعد المكافأة لاغية.

يتم استثناء اللاعبون الذين استخدموا المحافظ الرقمية الشهيرة سكريل أو نتلر للإيداع من هذه المكافأة على الرغم من أن المحافظ الرقمية هي وسيلة الإيداع الأفضل من حيث الأمان والخصوصية للاعبين المقيمين في البلدان العربية.

مكافأة إيداع قسم الكازينو

يقدّم موقع 1xBet للاعبيه إمكانية الحصول على مكافأة عند إتمامهم الإيداع العاشر عبر قسم الكازينو. الحد الأدنى المؤهل لهذه المكافأة هو 10 يورو، بينما الحد الأقصى هو 300 يورو أو ما يوازيها بعملة اللاعب المحلية.

تبلغ قيمة المكافأة 50% من قيمة إيداع اللاعب، ويضاف إليها ما يمكن أن يصل إلى 100 جولة سلوتس مجانية كذلك. ويتم استثناء اللاعبون الذين استخدموا المحافظ الرقمية من الحصول على هذه المكافأة – كما أشرنا أعلاه – ويضاف إليهم اللاعبون الذين يستخدمون العملات الرقمية مثل mBtc والداش والإيثيريوم ومجموعة أخرى من العملات كذلك.

شروط وأحكام هذه المكافأة أن يراهن اللاعب بقيمة توازي 35 ضعفاً من قيمة المكافأة خلال 48 ساعة فقط من تاريخ حصوله عليها.

أشهر بطولات وألعاب موقع 1xBet

يقدّم موقع 1xBet مجموعة كبيرة من أشهر البطولات العالمية الرياضية للاعبين للرهان عليها أبرزها:

Premier League – الدوري الإنجليزي الممتاز

الدوري الذي يضم مجموعة كبيرة من الفرق الشهيرة أمثال مانشستر يونايتد وليفربول الذي يضم النجم المصري محمد صلاح ومانشستر سيتي والذي يضم العملاق هالاند وكيفن دي بروين وآخرين.

يمكن للاعبين الرهان على مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز سواء من ناحية النتيجة النهائية، أو على تهديف لاعب بعينه أو من حيث عدد البطاقات الصفراء والحمراء التي يخرجها الحكم أثناء المباراة والمزيد.

La Liga – الدوري الإسباني الممتاز

والذي يضم الملكي ريال مدريد صاحب أكبر حصيلة من ألقاب دوري أبطال أوربا Champions League ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة أمثال مبابي وبلينجهام وفينيسيوس جونيور.

وفي قسم الكازينو، يقدّم موقع 1xBet تشكيلة مميزة من ألعاب الكازينو أبرزها: