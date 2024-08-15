السيتي يصطدم بتشيلسي في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز

تنطلق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ببداية مثيرة وقوية حيث يواجه الشياطين الحمر فولهام في مباراة تجمع بين الفريقين في 16 من أغسطس الجاري.

يتعشم محبو الشياطين الحمر أن يتمكن تين هاج من أن يصل بالفريق إلى النقطة المرجوة، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن، بعيداً عن المراكز المؤهلة للبطولات القارية الأوربية.

بينما يواجه ليفربول الإنجليزي الوافد الجديد إيبس ويتش تاون في 17 من أغسطس في الاختبار الحقيقي الأول لمدرب ليفربول الجديد آرني سلوت.

يرث آرني حملاً ثقيلاً هذا الموسم حيث يتولى المسؤولية بعد الأسطورة الألماني يورجن كلوب، والذي أحضر اللقب الغالي بطولة الدوري الإنجليزي المحلي لجماهير وعشاق ليفربول بعد غياب طويل.

صرّح الهولندي في يوليو بأنه لازال لديه الكثير ليعلمه بشأن التفاصيل الداخلية للفريق، ولكنه يرى أن الأساس هو الاحتفاظ بالمستويات المميزة التي يقدمها الفريق.

ويعود الأرسنال في مواجهته الأولى لمقابلة وولفز، ساعياً هذه المرة إلى عدم التفريط في لقب الإنجليزي الممتاز والذي كان قاب قوسين أو أدنى من الجانرز في الموسم الماضي بقيادة أرتيتا.

وفي ختام الجولة الأولى، يحل السيتي ضيفاً على نظيره تشيلسي في مباراة من العيال الثقيل، بينما يواجه توتنهام العائد الجديد لمنافسات الإنجليزي الممتاز ليستر سيتي.

تقوم مواقع المراهنات الرياضية مثل موقع www.arabswin.com بالبث المباشر لإحصائيات وبيانات مباريات الدور الأول للدوري الإنجليزي الممتاز.

الدوري الأعلى تنافسية في العالم، يتاح لمحبيه ومتابعيه الرهان على مختلف نتائج المباريات. حيث يضع المراهنون توقعاتهم قبل انطلاق المباريات.

يمكن للمراهنين وضع رهاناتهم على النتيجة النهائية للمباريات أو على عدد الأهداف التي سيتم تسجيلها، أو حتى الرهان على تسجيل لاعب بعينه لهدف خلال المباراة.

الإسباني يعود والأعين موجهة للملكي

تنطلق منافسات الأسباني الممتاز غداً في تمام الساعة 9 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة حيث يواجه فريق أتليتيك بلباو نظيره خيتافي في افتتاحية البطولة.

كما تنطلق محركات جيرونا في اليوم نفسه، محاولة فرض سيطرتها مبكراً في المواجهة التي تجمعها مع ريال بيتيس في 10 والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ضمن فريق جيرونا التأهل هذا الموسم لدوري أبطال أوربا بعدما حل ثالثاً في الموسم الماضي بفارق 4 نقاط فقط عن الفريق الكتالوني العنيد ومدربه تشافي هيرناندز حينذاك.

وفي اليوم التالي، تقام مبارتين تجمع ما بين فريقي سيلتا فيجو وآلافيش في الساعة الثامنة مساءاً، وأخرى تجمع بين لاس بالماس وإشبيلية في اليوم نفسه بحلول الساعة 10 والنصف مساءاً.

وفي 17 من أغسطس، نشهد أول مباراة قوية والتي تجمع بين فريقي فالنسيا الإسباني والكتالوني الذي أثبتت مسابقة اليورو الأخيرة أن لدى لاعبيه مواهب يمكن أن تحسم السباق المحلي والأوربي!

مدرب الكتالوني الجديد هو الألماني هانس فليك. الألماني الذي نجح في الفوز بواحد وثمانين بالمئة في 86 مباراة في الدوريات المحلية، و70% في كل البطولات التي خاضها، وهو رقم قياسي جديد.

وفي 18 من أغسطس، نشهد مبارتان الأولى تجمع ما بين ريال سوسيداد ورايو فاليكانو الذي نجح الموسم الماضي في انتزاع نقطة تعادل مع الملكي!

ولاحقاً خلال اليوم، نشاهد المواجهة الأولى – والمنتظرة – والتي تجمع بين الملكي ونادي ريال مايوركا الإسباني في تمام الساعة 10 والنصف مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

الأنظار كلها ستكون موجهة نحو الملكي لمعرفة كيفية توظيف كيليان مبابي الجوهرة الفرنسية في خط الهجوم الذي كان يبدو مكتملاً قبل حضور النجم الفرنسي.

تعاقد الملكي مع مبابي هي صفقة تأخرت كثيراً بسبب تمسك فريق حديقة الأمراء بالموهبة الفرنسية المميزة، ولكن آن الأوان لتلمع تلك الجوهرة في الملاعب الإسبانية.

البطل يفتتح Serie A

نشهد انطلاق بطولة الدوري الإيطالي الممتاز Serie A في 17 من أغسطس الجاري، لتفتتح البطولة بالمباراة التي تجمع ما بين فريقي إنتر ميلان وجنوه.

نجح الإنتر في الفوز بلقب الدوري الإيطالي عن الموسم الماضي بفارق 19 نقطة كاملة عن أقرب منافسيه إي سي ميلان! بخسارتين فقط و7 تعادلات وفوز في 29 مباراة.

وفي المباراة الثانية، يواجه فريق بارما الإيطالي نظيره فيرونتينا في تمام الساعة 7 والنصف بتوقيت مكة المكرمة. وفي اليوم نفسه، يواجه فريق إي سي ميلان نظيره تورينو وفريق إمبولي نظيره مونزا.

وفي اليوم التالي، يعيد القدر السؤال للبطل الإيطالي الذي خفت نجمه في الموسم السابق وهو فريق نابولي في المواجهة التي تجمع بينه وبين فيرونا.

نجح نابولي في الحصول على لقب الإيطالي الممتاز في موسم 22/ 23 وبفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه حينذاك نادي لاتسيو الإيطالي، بينما حل الإنتر في المركز الثالث وميلان في المركز الرابع.

غير أن الموسم الماضي أخفق النادي الإيطالي في الحفاظ على نفس المستويات وحل في المركز العاشر برصيد نقاط قدره 53 نقطة.

وعن المباريات المتبقية، يواجه بولونيا نظيره أودينيزي، بينما يواجه روما نظيره كاجليري ولاتسيو فينيزيا الصاعد مؤخراً لدوري الدرجة الأولى.

وعن آخر مواجهات الدور الأول، فهي تلك المواجهات التي تجمع ما بين ليتشي وأتلانتا، والمواجهات التي تجمع ما بين يوفنتوس وكوما في 19 من أغسطس الجاري.