2200 دولار أمريكي مع كازينو YYY عربي للاعبين العرب!

أعلن كازينو YYY تعميمه وتقديمه لخدماته للاعبين العرب المقيمين في منطقة الخليج العرب وشمال إفريقيا مع الإعلان عن مجموعة كبيرة من المكافآت والباقات الترحيبية.

يقدّم الكازينو للاعبيه إمكانية الاستمتاع بألعاب الورق الشهيرة، بالإضافة لكافة ألعاب الكازينو الكلاسيكية ومجموعة متنوعة أخرى من الألعاب.

وفي هذه المقالة، نصبحكم في رحلة ممتعة لتقديم كافة جوانب كازينو YYY للاعبين من مكافآت وألعاب ووسائل سحب وإيداع وكل ما تحتاجون لمعرفته عن اللعب في هذا الكازينو.

2200 باقات ترحيبية على الإيداعات!

يقدّم كازينو https://yyycasinoarab.com/ للاعبيه إمكانية الحصول على باقات ترحيبية مميزة متنوعة وفقاً لإيداع اللاعب على النحو الآتي:

مكافأة إيداع أول

يمكن للاعبين الحصول على مكافأة تصل إلى 2200 دولار أمريكي عند إيداعهم الأول بواقع 100% من قيمة إيداعهم. فالمكافأة مرتبطة بإيداع اللاعب، كلما زاد إيداع اللاعب كلما زادت قيمة المكافأة.

يتم رصد المكافأة في حساب مكافآت اللاعب، ويمكن تحويل هذا الرصيد لرصيد حقيقي عند المراهنة بما يوازي 40 ضعفاً من قيمة المكافأة خلال 30 يوما من تاريخ حصوله عليها.

مكافآت إيداع يومي

يمكن للاعب الحصول على مكافآت إيداع يومي تصل إلى 300 دولار أمريكي بحد أقصى عند إيداعه 20 دولار أمريكي بحد أدنى.

إذا قام اللاعب بإيداع مبالغ دون 500 دولار أمريكي، فتبلغ قيمة المكافأة 20% في هذه الحالة، بينما تبلغ قيمة المكافأة 30% إذا تراوح إيداع اللاعب ما بين 500 و1000 دولار أمريكي.

لتحويل هذه المكافأة لرصيد حقيقي سيتوجب على اللاعب الرهان بمبالغ توازي 35 ضعفاً من قيمة المكافأة مع عدم تحديد الموقع لتاريخ انتهاء محدد.

نادي كبار الشخصيات ونقاط الولاء

يحصل اللاعب كذلك على فرصة الانضمام لنادي كبار الشخصيات بعد جمع عدداً كافياً من النقاط. يتدرج اللاعب عبر عدد من المستويات تبدأ بالمستوى البرونزي وتنتهي للمستوى الماسي.

مع كل دولار أمريكي ينفقه اللاعب عبر الموقع في المراهنات، يحصل على نقاط ولاء تساعده في الارتقاء من مستوى لآخر، وكلما ارتقى اللاعب كلما زادت المميزات التي يمكن للاعب الحصول عليها.

بوكر وبلاك جاك وروليت!

هناك مجموعة كبيرة من الألعاب التي تحظى بشهرة خاصة في العالم العربي وهي ما تعرف باسم ألعاب الطاولة وهي ألعاب البوكر والبلاك جاك والروليت.

يقدّم موقع كازينو YYY مجموعة من أبرز هذه الألعاب للاعبيه العرب، حيث يتم تقسيم الألعاب المقدمة للاعبين على النحو التالي:

ألعاب سلوتس

ألعاب سلوتس هي ما تعرف باسم ألعاب ماكينات الحظ. ألعاب ماكينات الحظ هي ألعاب يقوم فيها اللاعب بتحديد قيمة الرهان والنقر على زر البدء، لتدور عجلة هذه الماكينة وتستقر بعد عدة ثواني، لتعلن فوز اللاعب من عدمه وفقاً للصور الظاهرة على عجلات الماكينة.

من أبرز ألعاب سلوتس المتاحة للاعبين لعبة Wild Cash ولعبة 5 Sevens Hold & Win ولعبة 4K Ultra Gold ولعبة Burning Chili X ولعبة Mega Fire Blaze Big Circus ولعبة Zeus Rush Fever Deluxe ولعبة Cash Pig ولعبة Mental.

ألعاب الجائزة الكبرى

ألعاب الجائزة الكبرى هي ألعاب سلوتس تقليدية لكن يتم حجز بعض خسائر اللاعبين حتى تصل إلى قيمة مالية محددة، وبعدها يحصل عليها لاعب أو لاعبون سعيدو الحظ!

من أبرز ألعاب الجائزة الكبرى لعبة Jackpot Bells ولعبة Book of Kings: Power Play وPharaoh’s Treasure Deluxe وBuffalo Biltz Megaways وBetter Wilds: Power Play.

ألعاب البوكر

لألعاب البوكر قسم خاص لما لها من شهرة بين اللاعبين العرب. ألعاب البوكر هي ألعاب تعتمد على مزيج من الحظ والمهارة ومن أبرز نسخها المتاحة عبر كازينو YYY نسخة Three Card Poker Deluxe ونسخة Tens or Better 5 Hand ونسخة Casino Hold’em.

الألعاب المباشرة

الألعاب المباشرة هي البديل الأقرب لتجربة الكازينو الكلاسيكية. ففي الألعاب المباشرة، يتمتع اللاعبون بألعابهم المفضلة يقدمها لهم موزعين حقيقيين عبر جلسات فيديو مباشرة!

يضم قسم الألعاب المباشرة عبر كازينو YYY مجموعة كبيرة من الألعاب أبرزها Crazy Time وRoulette وMonopoly Live وStock Market وBlackJack 16 وSpeed Roulette.

محافظ رقمية وبطاقات ائتمان – وسائل السحب والإيداع

يقدّم كازينو YYY مجموعة من الخيارات للاعبيه أبرزها المحافظ الرقمية وبطاقات الائتمان الشهيرة مثل فيزا وماستر كارد، بالإضافة لمحافظ MuchBetter وPaysafeCard وSkrill.

وبالإضافة لهذه الطرق التقليدية، يتيح أيضاً الموقع للاعبيه استخدام خدمات الحوالات المصرفية بالإضافة إلى إمكانية استخدام العملات الرقمية.

يتيح الموقع للاعبيه في الوطن العربي وشمال إفريقيا الإيداع بالعملات الرقمية الشهيرة مثل البيتكوين والإيثيريوم واللايت كوين والريبيل.

ومع ذلك، فالطريقة الأكثر أماناً من حيث الخصوصية والفاعلية للاعبين المقيمين في البلدان العربية ستكون بالطبع المحافظ الرقمية التقليدية مثل سكريل أو ماتش بيتر.

وأخيراً، يتيح كازينو YYY للاعبيه إمكانية الوصول للألعاب والخدمات التي يقدمها للاعبين العرب لمستخدمي الجوال، سواء كان اندرويد أو آيفون.

وعلى الرغم من عدم توافر تطبيقات رسمية للكازينو عبر المتاجر الرسمية وهي App Store وPlay Store لأنظمة الاندرويد والايفون، إلا أن مستخدمي الجوال يمكنهم الاستمتاع بالخدمات المقدمة عبر المتصفحات التقليدية.

يمكن للاعبين الولوج لكازينو YYY عبر متصفح فايرفوكس أو كروم أو حتى سفاري عبر أجهزة الايفون، أو أي متصفح آخر حيث أن الموقع مصمم ليعرض بشكل ملائم عبر الشاشات المتنوعة.