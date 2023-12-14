حظك اليوم 15-12-2023: توقعات الأبراج 15 ديسمبر 2023 لماغي فرح

وصلنا سريعًا إلى اليوم الخامس من العشرية الثانية، حيث منتصف شهر ديسمبر واقتراب حلول الشتاء، فنوافيكم بتقريرنا عن حظك اليوم 15-12-2023، لنعرض لكم أهم ما أفادت به الأفلاك لهذا اليوم من حظوظ وتوجيهات، وما ينبغي على الأفراد الحذر منه هذا اليوم، وذلك بحسب ما توجهه لهم توقعات الأبراج 15 ديسمبر 2023، أما الآن فنوافيكم بأهم النقاط التي ركزت عليها عالمة الأبراج ماغي فرح اليوم في تقريرها عن حظك اليوم 15-12-2023.

برج الحمل الوم 15-12-2023

يحافظ الحمل على علاقته بالشريك، بل ويحاول أن يخلق بينه وبين الشريك أجواء رومانسية، وذلك للتقليل من مشاعر الشك والغيرة المسيطران عليه.

يبتعد الحمل عن أي خلافات شخصية بينه وبين الزملاء، بل ويركز على أن يطور من مهاراته وأفكاره، وأن يبتكر الأفكار الجديدة التي تساعده على تحقيق التقدم والنجاح وإحداث تطوير بمكان العمل.

برج الثور اليوم 15-12-2023

يعاني الثور من حالة الملل المسيطرة على العلاقة بينه وبين الشريك، وذلك بسبب تعمد تجاهله وإهماله للشريك باستمرار الآن، لذلك عليه الانتباه للشريك والابتعاد عن أي تصرفات ينزعج الشريك منها.

تبدو حياة الثور العملية على أفضل نحو، بل وتسير كافة الأمور على أفضل حال، فيبدو كل شيء يثير بأريحية وسهولة، وعليه تقبل كافة الآراء باحترام وايجابية، نتيجة لما يحظى به من تفاؤل وحب.

برج الجوزاء اليوم 15-12-2023

ينعم الجوزاء بالانسجام والتفاهم بينه وبين الشريك، كما يعيش معه السعادة كما كان يتمنى طيلة الوقت، فهذا الأمر يجعله يشعر بمزيد من التفاؤل والسعادة.

تشير توقعات الأبراج 15 ديسمبر 2023، إلى محاولة الجوزاء تفادي أي مشاحنات في عمله، وذلك من خلال قيامه باتخاذ عدد من القرارات التي اضطر لتأجيلها منذ فترة، ولكن عليه أن لا يقلق وذلك لأنه على الطريق الصحيح.

برج السرطان اليوم 15-12-2023

يبدو الحب أمرًا مرهقًا للشريك، وذلك لشعوره بالخوف الدائم من المستقبل، فمشاكل الشك والغيرة اللذان يسيطران عليه قد يشكلان عاقًا بينه وبين الشريك، ويقفان حائلًا أمامه دون أن يصل للسعادة التي كان يسعى إليها.

يسمع السرطان أخبارًا إيجابية في عمله، تساعده على التغيير من حياته، وتضعه بالمقدمة على زملائه، كما أن أحلامه قد حان وقت تحقيقها، ولكن عليه أن لا يسمح لمشاعر الخوف تجاه المستتقبل أن تسيطر عليه.

برج الأسد اليوم 15-12-2023

يخرج الأسد من وحدته وحالة الصمت التي يعيشها، بل ويقرر مواجهة الشريك بما يدور في قلبه وما يشعر به، عليه أن لا يتجاهل مشاعره تجاه الشريك، لأن كل هذه المخاوف غير حقيقية.

لا يجب أن يتردد الأسد في طرح أفكاره الجديدة، وبحسب حظك اليوم 15-12-2023، فإنه عليه أن يكون مميز دائمًا بين زملائه، فهو بحاجة إلى تحديد الأولويات لديه، كما عليه الحصول على قسط من الراحة قدر المستطاع.

برج العذراء اليوم 15-12-2023

يحافظ العذراء على أسراء العلاقة بينه وبين الشريك، بل ويحرص على أن يطلع أي شخص عليها، كي لا يفتح أبواب الشائعات التي قد تكون سببًا في انهيار العلاقة بالشريك بمرور الوقت.

يجب على العذراء التخطيط جيدًا لمستقبله، وذلك كي لا يضل طريقه ولكي يصل لكل ما يحلم به، كما عليه أن يطلع على كل جديد ومختلف بمجال العمل، وذلك ليواكب التطور ومن ثم يستطيع منافسة من حوله.

برج الميزان اليوم 15-12-2023

يحرص الميزان على الاقتراب من الشريك، بل وحينما يجد محاولات من قبل الشريك للاقتراب منه فإنه لن يمتنع عن ذلك، لعله قد ينال السعادة التي كان يبحث طيلة الوقت عنها في الأيام الماضية.

يتمكن الميزان من تحقيق الإنجازات ومزيد من النجاحات، وذلك ليصل إلى الأهداف التي كان يسعى إليها، وبحسب توقعات الأبراج 15 ديسمبر 2023، فإنه عليه الحفاظ على مستواه الجيد في العمل.

برج العقرب اليوم 15-12-2023

يشعر العقرب بالإخلاص ومزيد من مشاعر الحب تجاه الشريك، الأمر الذي يساعده على أن يعيش معه حياة مستقرة كما كان يتمنى طيلة الوقت، الأمر الذي يجعله نموذج أعلى لمن حوله من الأزواج.

يفرح العقرب بالنجاح والتفوق المهني الذي استطاع أن يحققه، وذلك لأنه يستحق هذا بفضل قدرته على الابتكار ومجهود العظيم في العمل، لذلك عليه أن يسعى دائمًا إلى بذل أفضل ما لديه طيلة الوقت.

برج القوس اليوم 15-12-2023

يجب على القوس أن لا يفكر كثيرًا في علاقاته السابقة، وأن لا يركز على ذكرياته المؤلمة ومشاكله التي عاشها في الماضي، بل الأفضل أن ينسى الماضي بكل ما يحمله من ذكريات، وأن يركز على حياته الجديدة مع الشريك.

يستطيع القوس استعادة قوته ونشاطه، كما يستطيع تقديم أفكار مبتكرة ومختلفة في العمل، محاولًا خلق أفكار مميزة، وذلك لأن بحاجة دائمة إلى التألق والتجديد، فاليوم يبلغ قمة التوهج في حياته المهنية، ليستطيع تحقيق كثير من المهام التي كانت مطلوبة منه منذ فترة ولكنه كان يقوم بتأجيلها.

برج الجدي اليوم 15-12-2023

يشير حظك اليوم 15-12-2023، إلى التعاون الذي بين الجدي وشريكه طيلة الوقت، وحرصه على تحسين العلاقة بينه، وأن يتجنب معاندته كي لا يتسبب في إثارة المشاكل معه، وذلك في سبيل نجاح العلاقة واستقرارها.

يجب على الجدي تجنب تكرار نفس الخطط والأفكار القديمة، ثم انتظار الوصول إلى نتائج مختلفة في كل مرة، بل عليه البحث عن الأفكار التي تساعده على التقدم نحو الأمام.

برج الدلو اليوم 15-12-2023

ينجح الدلو في إصلاح العلاقة بينه وبين الشريك، بل ويفتح معه صفحة جديدة كي يعيش معه في حب وسعادة، ولكن عليه الحذر من افتعال المشاكل كي يظل محافظًا على قوة العلاقة بينهما.

يحاول الدلو مجددًا، لعله يستطيع الوصول إلى ما يحلم به هذه المرة، ولكن عليه الحذر من التراجع أو التكاسل عن تنفيذ كل ما خطط له من قبل، فهذه الفترة بحاجة إلى مواصلة السعي والاجتهاد في سبيل تحقيق كل الأماني وما كان يسعى إليه.

برج الحوت اليوم 15-12-2023

يجب على الحوت الحذر من تجاهل مشاعر الحوت تجاه أمر معين، كما عليه أن يصدق كل ما يشعر به هذه الفترة، وأن لا يتسرع في اتخاذ أي قرارات دون جليل ملموس وواضح، لذلك عليه فقط أن يكون أكثر حذرًا.

يحتاج الحوت إلى الحصول على إجازةمن العمل ولو لبعض الوقت، وذلك كي يستطيع استعادة تركيزه ونشاطه مرة أخرى، ولكي يعود بخطط وأفكار مميزة، تساعده على أن يحقق التقدم الذي كان يسعى إليه طيلة الفترة الماضية.