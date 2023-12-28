حظك اليوم 20-12-2023: توقعات الأبراج 28 ديسمبر 2023 لماغي فرح

نحرص دائما فريق عمل موقع المصطبة أن نوافي زوارنا بكل جديد، لذا نضع بين أيديهم الآن حظك اليوم 28-12-2023، ليكون بمقدورهم الإلمام بكل جديد في قسم الأبراج الفلكية، وكذلك الإطلاع على أبرز ما تقدمه ماغي فرح، فيما يتعلق بتوقعات الأبراج 28 ديسمبر 2023، خاصة أن هناك كثير من محبي هذا المجال حريصين على معرفة كل جديد لماغي فرح، كونها من أبرز عالمات الأبراج التي تحظى تنبؤاتها بمصداقية، كونها حريصة على أن تكون توقعاتها مبنية على أساس علمي، والآن بين أيديكم حظك اليوم 28-12-2023.

برج الحمل اليوم 28-12-2023

تفرض الظروف على الحمل أن يتخذ بعض القرارات الحاسمة بالعلاقة، ولكن تحثه الأفلاك أن لا يفكر جيدا ويأخذ قسطاً من التفكير، ليعرف ما عليه أن يفعل وما عليه أن يقوم به تجاه هذه العلاقة، خاصة أنه هذه الفترة يعاني من بعض التشتت.

يجب أن لا يخاف الحمل من طرح الأسئلة على الرؤساء، ومن ثم الحصول على إجابات أعمق تجعله يقف على أرض صلبة فيعرف ما وراء الحقيقة، كما أنه عليه أن يدرك أن صراحته هي الفائزة بالنهاية، ومن ثم يحقق أهدافه.

برج الثور اليوم 28-12-2023

يتحدث الثور مع الشريك بشكل هادئ، لكي يتعرف على مشاكله وما يمر به هذه الفترة، ومحاولة الوصول معه إلى حلول مناسبة، الأمر برمته بحاجة إلى الانصات إليه والتحدث معه بهدوء.

يتكيف الثور خلال اليوم مع قوته العظمى، ورغم أن آرائه تصب حول محور واحد، إلا أنه يستطيع كشف جميع الزوايا بفضل عقله اللامع، كما أن وجهة نظره قد تؤدي لتحقيق إنجاز كبير.

برج الجوزاء اليوم 28-12-2023

تفيد توقعات الأبراج 28 ديسمبر 2023، أن الجوزاء يتقين أن الحب معناه منح الثقة للشريك، وأن يكون له الدعم والقوة والسند وقت الضعف، لذا عليه أن يكون قوياً لا يخاف في الحب لومة لائم.

يتعرض الجوزاء لبعض الخسائر خلال اليوم، ليجد نفسه غارقًا في مشاكل العمل، ثم بالنهاية يأتي دور العائلة في إنقاذه من هذا المأزق، كما أن هناك بعض الزملاء الذين يتخذون خطوات إضافية نيابة عنه، مما يحسن وضعه فيما بعد.

برج السرطان اليوم 28-12-2023

يسامح السرطان شريكه ويتفاهم معه بشكل كبير، كما يقرر بدأ صفحة جديدة معه، ليعيش معه في استقرار وحياة هادئة كما كان يحلم طيلة الفترة الماضية، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على الحالة النفسية والمزاجية.

يتحلى السرطان بالهدوء أثناء طرحه لأفكاره أمام الزملاء، حيث يناقشه بعقلانية وتريث، محاولا الحفاظ على العلاقة الطبية بينه وبينهم، كما يحذر من محاولة فرض آرائه عليهم كي لا يخسرهم.

برج الأسد اليوم 28-12-2023

يتبادل الأسد مع شريكه الهدايا وكلمات الحب،وحيث يفيد حظك اليوم 28-12-2023، أن كل هذا بمثابة محاولة منه للتقرب من الشريك، وجعله يشعر بالاهتمام والحب، كما يحاول التجديد في العلاقة مع شريكه، كي يعيش معه في سعادة واستقرار.

يسود الأوضاع المهنية في حياة الأسد بعض التوتر والتخبط، لذلك فاليوم غير مناسب لأي قرارات، وينصح بتأجيل أي اجتماعات أو مناقشات أو قرارات خلال هذا اليوم.

برج العذراء اليوم 28-12-2023

يحتاج العذراء إلى أخذ الأمور ببساطة أكبر مع الشريك، وأن لا يكون مبالغاً في توقعاته وتحليلاته، كي لا يقع في خلافات أو مشاكل محتملة بينه وبين شريكه.

ينجح العذراء في تنفيذ العديد من الأعمال المطلوبة منه خلال اليوم، كل هذا بفضل ذكائه وتنظيمه ومحالفة الحظوظ له، لذلك ترى الأفلاك أن هذا اليوم من أفضل الايام لديه على الصعيد المهني.

برج الميزان اليوم 28-12-2023

يجب أن يتخذ الميزان خطوات جديته في علاقته بالشريك، حيث أن هذه الفترة تقتضي حسم بعض الأمور، كي يشعر الشريك بالحب والاهتمام، كما ينصح بمشاركة الشريك تفاصيله فهذا أمر يجعله يشعر بالسعادة.

تنصح توقعات الأبراج 28 ديسمبر 2023، أن يوازن الميزان بين حياته المهنية والشخصية، ليعيش في إستقرار ومن ثم يبدأ في التركيز بالعمل، فهذا يساعده على تحقيق التقدم والتفوق.

برج العقرب اليوم 28-12-2023

يواجه العقرب بعض التحديات في حياته العاطفية مع الشريك، الأمر الذي يتطلب منه الصبر والعقلانية، وأن يتواصل مع الشريك بصدق كي يكون بمقدوره حل المشاكل الخلافات التي تشهدها العلاقة خلال اليوم.

يحظى العقرب بفرصة ذهبية في عمله، تساعده على تحقيق التقدم المهني، الأمر لا يحتاج منه سوى الاجتهاد والتفاني في العمل، لأن النتائج بالنهاية مجزية، لذا يجب التركيز على الفرص الرئيسية واستغلال كافة الفرص.

برج القوس اليوم 28-12-2023

يعاني القوس من التوتر العاطفي، فيحتاج إلى الاسترخاء والتركيز وترتيب أفكاره، لأن هناك فرصة للتواصل العاطفي مع الشريك، لذا يجب الصراحة مع الشريك والاستماع إليه واحترامه.

يحظى القوس بفرصة جيدة اليوم، تجعله يحقق ما يسعى إليه وما يخطط له، فقد ينال دعوة للمشاركة بمشروع مثير أو ينضم لفريق عمل جديد، لذلك عليه استغلال هذه الفرصة في التعلم والتدريب واكتساب الخبرات.

برج الجدي اليوم 28-12-2023

يجد الجدي أن اليوم مناسبا للتواصل، ومن ثم يستطيع بناء علاقات أو التودد إلى الشريك، ما عليه سوى إظهار الحب والاهتمام به والتعبير عن مشاعره بصدق، ورغم المرور ببعض الخلافات إلا أنها سرعان ما تنتهي بفضل توازنه وذكائه.

يحظى الجدي بقدرة هائلة على التركيز وتنظيم العمل، ورغم مواجهة بعض التحديات إلا أن إصراره وثقته بنفسه يساعدانه على تجاوزها، فعليه الإستفادة من مهاراته القيادية وان يستعد لتحمل المسئولية.

برج الدلو اليوم 28-12-2023

يبحث الدلو عن التوافق بينه وبين الشريك بكثير من الصفات، ليعيش معه علاقة استثنائية تجعله ينسى ذكريات الماضي وما به من علاقات.

يجب أن يكون الجوزاء أكثر هدوءًا، وأن لا يسمح للقلق والتوتر أن يسيطران عليه، كما عليه أن لا يدع الأفكار السلبية تتملكه، حتى يقدر على تقديم أفكار مميزة بمجال العمل، ومن ثم يستطيع النجاح والتقدم بمرور الوقت.

برج الحوت اليوم 28-12-2023

يقوي الحوت العلاقة بينه وبين الشريك خلال اليوم، كما يحرص على عدم افتعال المشاكل معه أو إثارة الخلافات، ليعيش معه في استقرار وحب كما كان يحلم طيلة الوقت.

يلتزم الحوت بالمهام المطلوبة منه ويصمم على إنجازها بوقت قصير، كما أنه لن يتردد في القرارات التي تفيده في تحقيق التقدم والنجاح فيه، ومن ثم تحقيق المزيد والمزيد من الإنجازات خلال اليوم.