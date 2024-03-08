نهضة كرة القدم العربية.. قصة الموهبة والإصرار

لطالما كان يُنظر إلى كرة القدم في العالم العربي على أنها أكثر من مجرد لعبة؛ فقد كانت بمثابة وسيلة للتعبير عن الآمال والتطلعات، وhttps://melbet.com/ar هي رمز للموثوقية في عالم المراهنات.

وكما رأينا خلال الانتفاضات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أصبح المقامرون ومشجعوهم عنصراً مهماً للقوى التي تسعى لتحدي السلطات الاستبدادية. ولكن ما سبب هذه الظاهرة بالضبط؟

الأصول

لطالما كانت كرة القدم محبوبة في العالم العربي. وباعتبارها أول رياضة سائدة حقًا في هذه المنطقة، يقضي الكثير من الأطفال معظم طفولتهم في لعبها ومتابعة الفرق والأندية واللاعبين المشهورين.

وكما هو الحال غالباً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحمل الرياضة ثقلاً اجتماعياً وسياسياً كبيراً. فالأنظمة العربية تستخدم الأحداث الرياضية كوسيلة فعالة لبناء المشاعر القومية ودعم نظامها، فمصر على سبيل المثال تضم الأندية التي تظهر ولاءات مؤيدة لعبد الناصر أو مؤيدة للنظام الملكي في قوائمها.

ولطالما دعم الأثرياء الأندية المحلية. فعندما اشترى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية 75% من حصص ثلاثة من أندية الدرجة الأولى الأربعة في الرياض – النصر الذي يديره رونالدو، والاتحاد الذي يديره بنزيمة، والهلال الذي يملك قوة تاريخية – فقد أمّم فعلياً حياة الأندية هناك.

قد تُحدث هذه الاستراتيجية الجديدة ثورة في كرة القدم الإقليمية. كما أنها تعكس أيضًا اقتصاد المملكة العربية السعودية الذي يتوسع بسرعة وحاجتها إلى تنويع مصادر الدخل مثل الاستثمارات الأجنبية – وهو ما قد تفعله هذه الاستراتيجية. ولكن لا يزال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هذا النهج سيثبت نجاحه أم لا؛ إذ لا تزال المملكة العربية السعودية تواجه العديد من العقبات في المستقبل.

التنمية

مع ازدهار هذه الرياضة في جميع أنحاء المنطقة، زادت الاتحادات الوطنية من استثماراتها لتحديد المواهب الشابة وصقلها. وأنشأت مراكز تدريب إقليمية كأرض خصبة للمواهب الشابة الناشئة مع زيادة التمويل على مستوى القاعدة الشعبية وأعداد المدربين.

وقد استحوذ الدوري السعودي سريع الصعود على الاهتمام العالمي بفضل قوائمه المرصعة بالنجوم ومبادراته المبتكرة لتمكين المرأة. ولكن لا يزال المنتقدون يتخوفون من تمويله – فأندية الدرجة الأولى هي كيانات حكومية مدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي اشترى حصصاً في الأندية الرئيسية – حيث يجذب لاعبين مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة ونجولو كانتي ونونو إسبيريتو سانتو وبيتسو موسيماني وديجان ستانكوفيتش على سبيل المثال لا الحصر.

ولكن بسبب الافتقار إلى الشفافية، فإن مشاركة الاتحاد الدولي لكرة القدم قد تكون ضارة بصحة الدوري على المدى الطويل. لقد تراكمت بالفعل على بعض الأندية ديون ضخمة تستلزم دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أجل تسديدها، وبالتالي يجب أن يتطور النظام أكثر حتى يصبح أكثر استدامة.

التدويل

على الرغم من أن الدول العربية غير معروفة نسبيًا على الساحة العالمية، إلا أنها لا تزال تتمتع بدعم عالمي هائل من المشجعين في جميع أنحاء العالم. ويمكن أن يُعزى ذلك إلى عدة عوامل.

أحد هذه العوامل هو محمد المدجّر، الرجل المسؤول عن تأهل الجزائر إلى أول ظهور لها في كأس العالم عام 1982. اشتهر المادير بمهارته المميزة في الكرات الخلفية التي تسمح له بالتخلص من الخصم دون أن يلمس الأرض بنفسه، وأصبح اسم المادير مرادفًا لكرة القدم الجزائرية بفضل إنجازاته.

ولكن هناك أيضًا جانب اقتصادي واجتماعي سياسي يلعب هنا؛ فكل الدول العربية تقريبًا أنشأت دوريات كرة القدم وروجت لها لتعزيز المشاعر القومية وحشد الدعم لأنظمتها – وهو أمر قد يكون خطيرًا للغاية.

يمكن للمملكة العربية السعودية وقطر، عند شراء الأندية المحلية بهدف تعزيز تقدم منتخباتها الوطنية، أن تلعب لعبة خطيرة. عندما تسير الأمور بسلاسة، قد لا يتم التعبير عن المقاومة علناً، ولكن يمكن أن تتصاعد بسرعة إلى عداء قومي أو إسلاموفوبيا إذا أصبحت الأمور صعبة.

التوطين

يتمكن لاعبو كرة القدم العرب في إسرائيل من الاندماج بسلاسة في الفرق المحلية على الرغم من كونهم من الأقليات، وذلك بسبب صغر حجم إسرائيل وبنيتها التحتية المتطورة التي تمكن المواهب الشابة من التألق في التدريب مع أفضل المدربين قبل الخروج إلى المنافسة ضد أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم.

تسهم كل هذه العوامل في خلق هوية هجينة يتبنى فيها اللاعبون الجنسية الإسرائيلية في الملعب ولكنهم يظلون أعضاء في مجموعة أقلية محرومة في وطنهم. يسمح لهم ذلك بنسيان أي صراع متصور ناجم عن كونهم جزءًا من إسرائيل كدولة قومية يهودية والتركيز على الجوانب المهنية في حياتهم المهنية – ليس فقط لإفادة أنفسهم وعائلاتهم، بل أيضًا ليكونوا قدوة في مجتمعهم.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن رؤية هؤلاء اللاعبين المحليين يصبحون نجوماً دوليين يعزز شعورهم بالتمكين مع توفير مكاسب اقتصادية من رسوم الانتقالات المرتفعة وصفقات الرعاية. علاوة على ذلك، يمكن بعد ذلك إعادة توجيه أي فائض من الأموال المتولدة إلى دعم برامج الشباب أو أي قطاعات أخرى قد تحتاج إلى مساعدة إضافية في المجتمع.

تسامي اللعبة

برزت كرة القدم كقوة اجتماعية قوية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. فهي قادرة على تعبئة المشاعر المحلية وكذلك الفخر الوطني. تعمل كرة القدم كأداة تمكين للمجتمعات المحلية وفي الوقت نفسه تتحدى الحكام المستبدين ذوي الإرث الاستعماري (أحمد 2010).

في الوقت نفسه، تسمح الرياضة للدول بتعزيز مصالحها، فغالبًا ما تنحاز الفرق والرابطات التي ترعاها الدولة إلى بعض المرشحين السياسيين بهذه الطريقة، فعلى سبيل المثال، لعب “الألتراس” المصري دورًا أساسيًا في الإطاحة بالرئيس مبارك من خلال أنشطتهم الثورية.

كما تلعب المنافسات الإقليمية دوراً في ملاعب كرة القدم. فقد تصارع اليمن الشمالي ضد اليمن الجنوبي قبل إعلان استقلال اليمن الجنوبي في عام 1990، واستخدمت دبلوماسية كرة القدم كأداة للسلام بينهما بعد عام 2000.