مانشستر سيتي بطلاً لكأس العالم للأندية 2023

توج نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية في نسخته الأخيرة بهذا النظام على حساب نادي فلومينسي البرازيلي.

انتصر نادي فلومينسي البرازيلي على النادي الأهلي المصري بثنائية في المباراة قبل النهائية ليصعد لمواجهة السيتي ويرسل الأهلي المصري لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

واجه الأهلي المصري فريق أوراو ريدز الياباني في مباراة مثيرة ونجح بطل أفريقيا في تحقيق ميداليته المفضّلة في البطولة بعدما أنهى المباراة بأربعة أهداف لصالحه مقابل هدفين للفريق الياباني.

وفي المباراة النهائية، نجح السيتي في حسم اللقب بسهولة من الدقيقة الأولى! حيث نجح ألفاراز من تسجيل هدف في الدقيقة الأولى!

لم يتراجع السيتي واستمر في الضغط على الفريق البرازيلي؛ الضغط الذي أدى إلى حدوث خطأ دفاعي من نينو محرزاً هدفاً ذاتياً ليرتفع رصيد السيتي إلى هدفين مقابل لا شيء.

وفي الدقيقة 72، أضاف فيل فودين الهدف الأول له والثالث للسيتي مضيعاً أي فرصة للتعويض من قِبل الفريق البرازيلي؛ واختتم ألفاراز الليلة بهدفه الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 88.

يعود السيتي من المملكة العربية السعودية ليواجه إيفرتون الإنجليزي في الجولة 19 في مباراة يأمل السيتي في حسمها لتقليل الفارق بينه وبين منافسيه أرسنال وليفربول.

النسخة الأصعب من الدوري الإنجليزي الممتاز!

ربما يكون من المبكر الحكم على أن هذه النسخة ربما هي الأصعب في تاريخ الدوري الإنجليزي؛ ومع ذلك، فالمؤشرات تشير إلى أن مجموعة كبيرة من الفرق ستقاتل للجولة الأخيرة!

الأمر الذي يشغل مواقع المراهنات مثل موقع melbet-egypt-site.com الذي يقدم خدمة المراهنات على البطولة الأقوى عالمياً بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يمكن للاعبين الرهان على فوز فريقهم المفضّل، أو حتى تعادل فريقهم مع فريق آخر، كما يمكن للاعبين المراهنة على وتوقع هوية اللاعبين المسجّلين للأهداف.

الجولة 18 ضمت مبارتان كنا نأمل أن يفضا الاشتباك قليلاً، أولهما هي المواجهة بين فريقي أرسنال وليفربول والثانية بين فريقي أستون فيلا وشيفيلد يونايتد.

المباراة الأولى كانت على ملعب الأنفيلد، وكان يأمل الأرسنال في أن يعود بنقطة واحدة على الأقل أمام مضيفه العنيد ليفربول.

ولكن الأرسنال أراد ألا يؤجل حسم النقطة الواحدة أو الثلاثة نقاط أن أمكن فقام جبريال ماجاليس بإحراز الهدف الأول في الدقيقة الرابعة من المباراة!

هدف رد عليه محمد صلاح في الدقيقة 29، واستمرت المباراة سجالاً بين الفريقين حتى الدقيقة الأخيرة. انتهت المباراة إحصائياً بتوازن مذهل، فكلا الفريقين سدد 13 تسديدة والاستحواذ كان 51% لصالح ليفربول، وبلغ عدد التمريرات 442 تمريرة لليفربول مقابل 423 لفريق أرسنال.

هذا التعادل أبقى على الأمور دون تغيير للوقت الحالي، أرسنال يملك نقطة واحدة أكثر من ليفربول، وينتظر الأثنان فوز أستون فيلا السهل على شيفيلد يونايتد.

ولأن الإثارة في الدوري الإنجليزي هي عنوان كل مباراة، فينجح شيفيلد يونايتد في الحفاظ على التعادل حتى الدقيقة 87، حيث يسجّل لاعبه كاميرون آرشر هدفاً مباغتاً ليقلب الطاولة على أستون فيلا!

تمكّن أستون فيلا من العودة في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع! جاء التعادل على يد اللاعب نيكولا زانيالو. ليجمّد موقع الفريق في المركز الثالث كذلك.

أنرى حسماً قبل العام الجديد؟

الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز تضم مجموعة من المباريات الهامة أبرزها مقابلة فريق بيرنلي لفريق ليفربول الذي يطارد مدافع الأرسنال.

وعلى الجانب الآخر يستضيف فريق أرسنال نادي وست هام الذي نجح في إلحاق الهزيمة بمانشستر يونايتد في الجولة السابقة!

أما توتنهام الذي يبتعد 4 نقاط فقط عن المتصدر أرسنال، يبحث عن حسم في المباراة التي يحل فيها ضيفاً على فريق برايتون الذي يقبع حالياً في المركز التاسع.

أما فريق تشيلسي فقد تلقى هزيمة جديدة خارج ملعبه على يد فريق وولفز، والذي ساعدته النقاط الثلاثة التي جمعها من المباراة على الوصول لنفس رصيد تشيلسي وهو 22 نقطة.

وعن باقي مباريات الجولة فيقابل فرق بورنموث فريق فولهام بينما يواجه فريق نيوكاسل الجريح فريق نوتنهام فورست.

قرعة دوري أبطال أوروبا

تمت إقامة قرعة دور 16 لدوري أبطال أوربا والتي ستجرى مبارياتها في شهر فبراير القادم. أوقعت القرعة فريق مانشستر سيتي أمام فريق كوبنهاجن، في مباراة يظن الكثيرون أن حسمها لن يكون صعباً على الفريق الإنجليزي.

ويستضيف فريق لايزبيج فريق ريال مدريد في مباراة يسعى فيها الريال لتحقيق التعادل على أقل تقدير ليضمن حسم المباراة على أرضه في مباراة العودة.

يواجه باريس سان جرمان ريال سوسيداد، مباراة في الظروف التقليدية قد نكون واثقين من نتيجتها، لكن التذبذب الكبير الذي يشهده نادي حديقة الأمراء الآن يلقى بأجواء من عدم اليقين حول النتيجة!

يواجه لاتسيو الإيطالي العملاق البافاري بايرين ميونيخ، المباراة التي نعتقد أن العملاق الألماني سوف يتمكن من حسمها بسهولة نسبياً.

بالإضافة إلى مباراة أرسنال وبورتو البرتغالي، التي ترجّح كل البيانات عن الموسم حتى الآن كفة أرسنال فيها على بطل البرتغال.

يتبقى ثلاثة مباريات من العيار الثقيل، يمكن أن يتأهل أي من أطرافها. الأولى بين إنتر ميلان وأتليتكو مدريد، والثانية بين إيندهوفن وبروسيا دورتمند، والأخيرة بين نابولي الإيطالي وبرشلونه الأسباني.