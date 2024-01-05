ليفربول ينتنزع المقدمة من أرسنال مؤقتاً

بعد تفريط نادي ليفربول في نقطتين ثمينتين أمام مانشستر يونايتد في الجولة 17، ونقطتين آخريتين أمام الأرسنال في الجولة الثامنة عشر، عاد الفريق إلى طريق الانتصارات مرة أخرى في الجولة 19 أمام نادي بيرنلي.

تقدّم الفريق الأحمر سريعاً بهدف الغائب عن هز الشباك مؤخراً “داروين نونيز” في الدقيقة 6 من الشوط الأول. وعلى الرغم من أن الهجمات المرتدة بفريق بيرنلي شكّلت بعض الخطورة، إلا أن دوجو جوته نجح في إراحة الجماهير المحبة لليفر بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 90 من المباراة.

بهذا الفوز، يستقر ليفربول في الصدارة – مؤقتاً – برصيد 42 نقطة من 19 مباراة، يليه فريق أستون فيلا والذي جمع نفس عدد النقاط لكن من 20 مباراة.

وبنظرة سريعة على جدول الدوري سوف تجد أن الفرق بين الفريق الأول والفريق الخامس هو 6 نقاط فقط! وهذا ما يجعل الدوري الإنجليزي الممتاز واحداً من أبرز المسابقات التي تحظى باهتمام اللاعبين عبر أفضل مواقع المراهنات الرياضية.

فالتنافسية الشديدة التي تتسم بها هذه المسابقة تخلق فرصاً كثيرة للربح عبر مواقع المراهنات لمن لديهم شهية مخاطرة مرتفعة، وفهماً جيداً لأسلوب المراهنات ومعرفة بالدوري الإنجليزي بشكل عام.

تعثّر الأرسنال وأستون فيلا

لم يكن ممكناً لليفربول أن يرتقي للمركز الأول إلا بتعثر أرسنال. وهذا ما حدث بالضبط في الجولة التاسعة عشر والتي تعثّر فيها الأرسنال في مباراة وست هام على أرضه وأمام جمهوره!

الخسارة جاءت على الرغم من السيطرة الكاملة لأرسنال، والتي ترجمت على هيئة استحواذ بلغ 75% وأكثر من 30 تسديدة!

ومع ذلك، فقد أدى وست هام مباراة دفاعية مميزة، واستطاع أن يقتنص الهدف الأول في الدقيقة 13 من الشوط الأول وبعدها تراجع واعتمد على الهجمات المرتدة.

لم يحالف الحظ الارسنال الذي تلقّى الهدف الثاني في الدقيقة 55 من المباراة، ليرتد بعدها وست هام بشكل كامل ويغلق كافة المنافذ مما يصعّب من عملية إحراز أي أهداف.

ثلاثة نقاط هامة ومحورية للغاية يخسرها الارسنال. وعليه، فهو سوف يتوجه اليوم إلى قواعد فولهام وهو لن يقبل بنتيجة سوى الفوز.

أما أستون فيلا الذي يقدم موسماً مميزاً على كل المستويات، تعثّر في المباراة الماضية أمام المان يونايتد وخسر بهدفين لثلاثة أهداف.

ولكن سرعان ما استعاد أستون فيلا عافيته وأدى مباراة كبيرة أمام بيرنلي ونجح في اقتناص الفوز بصعوبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

السيتي ليس ببعيد وتوتنهام العنيد!

أضاع السيتي نقطتين هامتين في الجولة 17 أمام كريستال بالاس بتعادل إيجابي بهدفين لكلا منهما. ثم تم تأجيل مباراته أمام برنتفورد لمشاركة النادي في النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية.

ولكن عاد الفريق في الجولة 19 ليحقق فوزاً أمام إيفرتون بثلاثية لهدف وحيد، ثم عاد وانتصر في الجولة 20 على شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد.

رفعت هذه النتائج الفريق إلى المركز الثالث وراء ليفربول وأستون فيلا برصيد 40 نقطة، اي بفارق نقطتين فقط عن المركز الأول.

مباراة السيتي القادمة لن تكون سهلة، فسوف يواجه الفريق في مطلع العام الجديد فريق نيوكاسل. الفريق العنيد والذي يمكن أن يفاجئ أي خصم مهما بلغت قوته.

أما توتنهام والذي كان يحظى بموسم مثالي حتى مباراة تشيلسي، عاد مرة أخرى إلى سكة الانتصارات بعدما حقق انتصاراً مدوياً على نيوكاسل بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وعاد في الجولة التالية ليحقق انتصاراً آخر على نوتنهام فورست بثنائية دون رد، واستمر في سلسلة انتصاراته بالفوز على إيفرتون بهدفين لهدف.

ومع ذلك، فقد تعثّر الفريق في الجولة الماضية بعدما نجح فريق برايتون في تسجيل هدفاً مباغتاً في الدقيقة 11 من الشوط الأول، والحصول على ضربتي جزاء لاحقاً واحدة في الشوط الأول والأخرى في الشوط الثاني!

انتهت المباراة بخسار توتنهام برباعية لهدفين، ويواجه الفريق في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز فريق بورنموث.

الجولة 21 والكثير على المحك

الجولة الحادية والعشرون في الدوري الإنجليزي يتوقف عليها الكثير. حيث تبدأ بمواجهة بين فريق تشيلسي وفولهام ثم المباراة المثيرة بين نيوكاسل والمان سيتي.

وفي اليوم التالي، يستقبل فريق إيفرتون فريق أستون فيلا الذي يرجو أن يعود بالثلاثة نقاط لضمان البقاء أعلى ترتيب الجدول، ويليها مباراة مانشستر يونايتد الذي يعاني من موسم كارثي وتوتنهام الذي يرغب في الاستمرار في الصعود إلى المراتب الأولى.

بعدها يستقبل فريق بيرنلي فريق لوتون تاون، ثم يستضيف فريق أرسنال فريق كريستال بالاس الذي نجح في انتزاع نقطة التعادل من السيتي منذ 5 جولات.

والمباريات المتبقة هي مباراة فريق برنتفود أمام نوتنهام فورست، وشيفيلد يونايتد أمام وست هام، وبرايتون أمام وولفز.

كما يحل فريق ليفربول ضيفاً على فريق بورنموث في مباراة يسعي فيها الأحمر للعودة بالثلاثة نقاط وسط الاحتدام الكبير الذي يشهده الصراع على المركز الأول حالياً.